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Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за тысячу кубометров, ускорив падение до 13%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на хабе в Нидерландах на 17.07 мск составляет $747 за тысячу кубометров. При этом ранее 16 сентября стоимость фьючерса росла и доходила до уровня в $853,5 доллара, после этот показатель устремился вниз.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд. В начале этого дня стоимость газа превысила $840 за тысячу кубометров, в дальнейшем — $850 и $880 за тысячу кубометров, затем — $900 за тысячу кубометров.

14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

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