В Совфеде назвали категорию россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

С 2022 года «сельская» надбавка к пенсии будет доступна россиянам даже после переезда в город. Такое заявление в беседе с «Парламентской газетой» сделала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она рассказала, что с 1 января следующего года эту надбавку также будут получать граждане, которые ее ранее утратили из-за переезда в более крупный населенный пункт.

Сенатор напомнила, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты полагаются неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и живут в сельской местности.

Она отметила, что в настоящее время право на такую надбавку есть только у тех россиян, которые постоянно проживают в селе.

Парламентарий добавила, что надбавка к фиксированной части пенсии могут получать и россияне, которые длительное время проработали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее сообщалось, что к 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 20 388 рублей. Об этом говорилось в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда (ПФР).