Генеральный директор авиакомпании «Якутия» покидает пост после замечаний надзорных органов

Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов покидает пост, сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства в Instagram.

По информации ведомства, во время рабочей встречи с Горбуновым глава Минтранса Владимир Сивцев отметил, что компания продолжительное время не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для жителей республики.

«Выявленные нарушения исправимы, сейчас мы проводим активную работу по устранению замечаний», – сказал Сивцев.

Руководство компании уже предупреждали о последствиях за регулярные задержки рейсов, сообщает телеканал «Якутия 24», Горбунов объяснял эту проблему ограниченностью провозного парка и проведением работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска.

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что авиакомпания «Якутия» была оштрафована на 120 тыс. руб. за задержки рейсов в марте-июне, не связанные с метеорологическими условиями.

В отношении компании завели четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям).