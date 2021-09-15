Роснедра оценили рентабельные запасы нефти в стране

Федеральное агентство не недропользованию России (Роснедра) оценило обеспеченность страны рентабельными запасами нефти, сообщает ТАСС.

По данным временно исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Петрова, рентабельных запасов нефти хватит на 20-21 год.

Петров заметил, что этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.

По его словам, самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь, где существует потенциал для работы «еще на много-много лет», однако разработка месторождений углеводородов в этом регионе пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Ранее в Минприроды сообщили о сокращении запасов сырой нефти в России. Так, запасы сырой нефти в РФ в период с 2010-го по 2020-й год сократились почти на треть, а газа — на 27%, отметили в ведомстве.