Средняя площадь жилья в российских новостройках снизилась

В большинстве крупных городов России сократилась средняя площадь квартир в новых домах. Сравнивались значения за год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Как выяснилось, в Москве соответствующий показатель уменьшился на 13,9%, в Петербурге — на 7,3%, а в Краснодаре — 18,2%.

При этом в Екатеринбурге и Тюмени средняя площадь квартир уменьшилась на 12%.

В Москве средняя площадь первичных квартир массового сегмента в августе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стала меньше на 10,2%, сократившись с 56,8 кв. м до 51 кв. м.

Как пояснила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, средняя площадь квартир в новом жилом фонде становится меньше в связи с рациональным подходом россиян. Речь о размере коммунальных, налоговых и ипотечных платежей, зависящих от площади квартиры.

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