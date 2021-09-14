В Белоруссии наблюдается сильный отток валюты с вкладов

В Белоруссии фиксируется непрекращающийся отток средств с валютных вкладов, следует из данных Национального банка республики.

Всего на депозитах в иностранной валюте по данным на 1 сентября было $10,27 млрд, при этом в начале года (по данным на 1 января) – свыше $11 млрд. За отчетный период средства на счетах физлиц упали с $5,84 млрд до $5,08 млрд.

Как отмечают эксперты, в связи с тем, что Белоруссия обладает довольно высокой долей внешних заимствований, в этой связи руководству страны необходимо иметь доступ к валюте. В начале июля вступил в силу указ президента Белоруссии Александра Лукашенко, который позволяет Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию долларов, фунтов стерлингов, евро и т.п. и вводить валютные ограничения. Регулятор имеет право полностью запрещать покупку валюты и устанавливать предел по количеству и срокам обменных операций.

Эксперты ранее назвали отток валюты из Белоруссии «огромным». Они связали это, в частности, с продолжающейся паникой населения из-за политической и экономической нестабильности в стране.

Почему белорусы забирают валюту — читайте в материале «Газеты.Ru».