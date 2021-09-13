В Чили вспыхнули беспорядки

В Чили на традиционных манифестациях в честь годовщины государственного переворота 1973 года вспыхнули беспорядки. Об этом сообщает ресурс teleSURtv.

Карабинеры подавили марш в Сантьяго, столице Чили. Митингующие вышли на улицы в память о бывшем президенте Сальвадоре Альенде, свергнутом 48 лет назад Аугусто Пиночетом.

Протестующие также требовали, проходя по улицам чилийской столицы, свободы политическим узникам восстания 2019 года и представителям народа мапуче.

Полиция подавила марши слезоточивым газом и едкой водой. 11 человек арестованы в ходе беспорядков.

С другой стороны, в мирном марше участвовал сам мэр Сантьяго Ираси Хасслер. К нему присоединились другие лидеры Коммунистической партии.

Марш 11 сентября в Чили призван поддерживать память о борцах за социальную справедливость, убитых военно-гражданской диктатурой и пост-тираническими правительствами после государственного переворота 1973 года, совершенного генералом Аугусто Пиночетом против Народного правительства Альенде.

В прошлом году марш не мог состояться из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией Covid-19, но в этом году его разрешили при соблюдении строгих санитарных протоколов, таких как использование масок и физическое дистанцирование. Помимо того, подразумевается, что все демонстранты вакцинированы. Ранее сообщалось, что Чили зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».