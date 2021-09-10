В Минприроды сообщили о сокращении запасов сырой нефти в России

Запасы сырой нефти в России в период с 2010 по 2020 год сократились почти на треть, а газа — на 27%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.

В первую половину десятилетия запасы нефти находились в диапазоне 30 млрд тонн, а затем уже около 20 млрд. При этом в сравнении с 2019 годом объемы выросли на 2,1%.

Количество газа до 2015 года находилось на уровне 70 трлн кубометров, а уже в 2016 году снизилось до примерно 50 трлн и к 2020 году составило 49,2 трлн — это на 0,2% больше, чем в 2019 году, и на 27,4% меньше, чем в 2010 году.

И, наконец, запасы угля за за этот период не изменились и находились на рубеже в 275 млрд тонн. Заметную динамику зафиксировали в 2019 году, когда произошел резкий рост до 375,5 млрд, а затем спал на 26,8%. В сравнении с 2010 годом рост составил 0,7%.

Ранее сообщалось, что Россия обходит Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, заняв таким образом второе место в мире, уступая лишь США.