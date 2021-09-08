Годовая инфляция в России составила 6,74%

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07% (0,09% неделей ранее). В годовом выражении инфляция составила 6,74% в годовом выражении по состоянию на 6 сентября», — указано в подготовленном Минэкономразвития обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Ранее стало известно, что бензин дешевеет неделю после двухмесячного роста.

В сентябре бензин подешевел на 0,27%. Что касается дизельного топлива, то его стоимость за последние семь дней уменьшилась на 0,14%.

В Министерстве энергетики снижение цены топлива связали с исполнением обязательств по насыщению внутреннего рынка нефтяными компаниями.