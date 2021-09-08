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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на алкоголь перед праздниками

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Цены на алкоголь не вырастут перед праздниками, наоборот, ритейлеры воспользуются высоким спросом для распродаж, чтобы заработать на объемах, рассказал «Газете.Ru» директор центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз.

«Цены у нас перед праздниками не растут. Перед праздниками высокий спрос и, наоборот, покупателям дают максимальные скидки. Ты либо продаешь много, но дешево, или мало, но дорого, и под праздники рынок логично выбирает много и с небольшой наценкой», — сказал он.

Ценники снижаются вплотную к праздникам, потому что, как правило, загодя алкоголь россияне не покупают, за исключением регионов, где проводится более жесткая антиалкогольная кампания и действуют различные ограничения.

«В Тамбове по 3 дня алкоголь не продают, в Ульяновской области крепкий алкоголь уже лет 6 не продают по выходным дням — только по справке о смерти, если надо поминки справить. Поэтому логично, что в этих областях могут закупаться в четверг-пятницу», — говорит Дробиз.

Он отмечает, что из-за отсутствия какого-либо дефицита алкоголя его продажи серьезно не поднимались даже весной 2020-го, когда перед локдауном граждане скупали все подряд. В марте 2020-го, напоминает эксперт, отдельные сети говорили, что продали на 20-30% алкоголя выше обычного, но согласно статистике за этот месяц, по России рост объема продаж спиртных напитков был всего 2,5-3%.

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