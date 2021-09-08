«Муж на час» вошел в топ-10 услуг, которые россияне ищут в интернете

Сервис объявлений Avito назвал самые востребованные услуги, которые запрашивают россияне в интернете, – все они в основном касаются ремонта квартир. Большой популярностью пользуется, например, монтаж потолков (11% от всех заказов) и ремонт «под ключ» (20%).

Также в топ-10 вошли услуги «мастера на час», услуги сантехников, плиточников, электриков, остекление окон, сборка, установка и ремонт мебели и дверей.

За год специалисты по ремонту выполнили 35 млн заказов. Выручка частных исполнителей и малого бизнеса в сфере ремонтных услуг за 12 месяцев составила 910 млрд рублей.

По данным «Авито Услуг», по росту спроса на ремонтные услуги лидирует Калининград, где востребованность подобных работ увеличилась почти вдвое, а также Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Иркутск.

«В период карантинных ограничений россияне активно занялись обустройством квартир и дач, что и подтвердила наша статистика», — пояснил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Всего в сфере ремонта работает 1,2 млн частных специалистов и небольших команд, причем 18% из них — женщины.

В России насчитывается более 400 тысяч провайдеров услуг, специализирующихся на ремонте. Работающие в одиночку — 223 тыс. человек, Небольших компаний численностью до пяти человек — 179 тыс. В них трудится 944 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, какие из брендовых подержанных вещей оказались на пике популярности в этом году на американской платформ объявлений The RealReal.