Росстат будет оценивать турпоток по смартфонам

Росстат планирует использовать данные мобильных операторов для анализа и оценки туристического потока, выяснил «Коммерсантъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, куратора туриндустрии России.

Данные сотовых операторов помогут властям составить портрет отдыхающих для каждого российского региона. В банк данных Росстата войдут наиболее посещаемые места и средний чек туриста.

«Использование более точных данных позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах», — отметил вице-премьер Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Росстат намерен в 2023 году запустить центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население». ЦАП будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией. Эта платформа станет «витриной данных» для граждан и бизнеса, надеются в Росстате.

Компании получат бесплатный доступ к платформе. На ее создание необходимо 719 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о сессии «Цифровой суверенитет», состоявшейся 2 сентября в рамках Восточного экономического форума. В ходе сессии обсуждались влияние цифровизации на жизнь общества и роль государства в формировании новой цифровой реальности.