Кабмин реализовал инициативу «Единой России» о поставке школьных автобусов и скорых

Правительство реализует инициативу партии «Единая Россия» о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, в российские регионы уже поступило почти три тысячи единиц нового транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале ЕР.

Отмечается, из поступивших машин 900 – это «скорые», 2000 – школьные автобусы.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, процесс производства и поставки отечественные производители запустили, не дожидаясь распоряжений кабмина. В партии уточнили, что при составлении карты потребностей регионов РФ в «скорых» и школьных автобусах в первую очередь внимание было обращено на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи.

«По результатам проработки регионов с учетом потребностей подготовлены предложения по распределению между субъектами. Кроме того, Правительство считает необходимым предоставление авансового платежа в размере 100% поставщикам. Это позволит свести к нулю неисполнение поручения президента», — подчеркнул Борисов.

По данным ЕР, новый транспорт поступит в российские регионы до 15 декабря.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что правительство предусмотрит в бюджете на ближайшие годы по 10 млрд рублей ежегодно на закупку новых школьных автобусов, а также по 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Он отметил, что в течение четырех лет регионы должны получить по меньшей мере 16 тыс. автобусов и 5 тыс. «скорых»

Глава кабмина напомнил, что до конца 2021 года регионы должны получить как минимум 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи и более 4 тыс. школьных автобусов, на что ранее было выделено почти 15,5 млрд рублей.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов в ходе онлайн-совещания в штабе общественной поддержки «Единой России» заявил, что ЕР помогла выполнить поручения президента по поставке школьных автобусов в регионы.