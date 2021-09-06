Цена алюминия на LME выросла до максимума за 10 лет на фоне переворота в Гвинее

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросла до максимальных значений впервые с мая 2011 года на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца по данным на 10.25 мск 6 сентября достигли $2 727 за тонну, что на 1,2% больше их стоимости на закрытие предыдущей сессии.

При этом в Шанхае цена алюминия увеличилась на 3,4%, до максимума с 2006 года.

Ранее бывший руководитель одного из крупнейших в мире производителей алюминия, компании «Русал» Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что государственный переворот в Гвинейской Республике может изменить цены на этот металл.

В Гвинее 5 сентября военнослужащие устроили переворот — вступили в бой с охраной президента страны Альфа Конде и взяли его в плен. Сообщение об интенсивной стрельбе в столице страны Конакри около президентского дворца поступило рано утром.

Затем мятежники объявили комендантский час по всей стране и пообещали гражданам безопасность и сохранность имущества.

Путчистов возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.