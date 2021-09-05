В Киргизии начали строить несдуваемые дома из соломы

В Киргизии стали строить дома из соломы, которые нельзя сдуть. При возведении такого жилья не используется ни одного кирпича, сообщает телеканал «Мир 24».

На строительной площадке применяют глиняный раствор вместо цемента. Главный стройматериал там — тюки с соломой, необычный утеплитель заполняет деревянный каркас постройки. Потом остается нанести только лишь толстый слой штукатурки.

В среднем на один дом требуется до 700 тюков соломы. В результате квадратный метр с отделкой обходится в 400 долларов США (с учетом работы строителей). По информации телеканала, квартиры в новостройках Бишкека стоят в два раза дороже.

Как рассказал строитель Айбек Шаршенбаев, люди в таком жилье будут в безопасности.

«Поверьте, все доказывает, что соломенные дома более пожаробезопасные, устойчивые к землетрясениям», — отметил он.

Будущие заказчики чаще всего опасаются возгораний и грызунов, поделились строители. Специалисты заверили, что при соблюдении всех технологий, рисков во время строительства не так много.

Ранее сообщалось, что дачной амнистии добавят пять лет.