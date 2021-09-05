Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России... 11:52
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану... 11:37
Хабиб объяснил отказ Роналду продолжить карьеру в «Ювентусе» 11:36
Вертолет-дрон Ingenuity совершил 13-й полет на Марсе 11:26
Путин поздравил специалистов с Днем работников нефтяной и газовой промышленности 11:19
В России выявили еще 18 645 случаев заражения COVID-19 11:12
Байден забыл песню со свадьбы дочери 11:00
Форвард сборной России рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра 10:54
Пропавшего актера Герцева обнаружили мертвым в Кемерово 10:51
Опубликовано видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 10:37

В Киргизии начали строить несдуваемые дома из соломы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Киргизии стали строить дома из соломы, которые нельзя сдуть. При возведении такого жилья не используется ни одного кирпича, сообщает телеканал «Мир 24».

На строительной площадке применяют глиняный раствор вместо цемента. Главный стройматериал там — тюки с соломой, необычный утеплитель заполняет деревянный каркас постройки. Потом остается нанести только лишь толстый слой штукатурки.

В среднем на один дом требуется до 700 тюков соломы. В результате квадратный метр с отделкой обходится в 400 долларов США (с учетом работы строителей). По информации телеканала, квартиры в новостройках Бишкека стоят в два раза дороже.

Как рассказал строитель Айбек Шаршенбаев, люди в таком жилье будут в безопасности.

«Поверьте, все доказывает, что соломенные дома более пожаробезопасные, устойчивые к землетрясениям», — отметил он.

Будущие заказчики чаще всего опасаются возгораний и грызунов, поделились строители. Специалисты заверили, что при соблюдении всех технологий, рисков во время строительства не так много.

Ранее сообщалось, что дачной амнистии добавят пять лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
Боррель: талибы* теперь для ЕС неизбежные собеседники на переговорах
Экс-глава МИД Польши увидел «смертельную угрозу» Европе в действиях России
Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут депортировать в Россию
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС
Новости и материалы
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России под руководством Карпина
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7
Хабиб объяснил отказ Роналду продолжить карьеру в «Ювентусе»
Вертолет-дрон Ingenuity совершил 13-й полет на Марсе
Путин поздравил специалистов с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
В России выявили еще 18 645 случаев заражения COVID-19
Байден забыл песню со свадьбы дочери
Форвард сборной России рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра
Пропавшего актера Герцева обнаружили мертвым в Кемерово
Опубликовано видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой
На Украине раскритиковали Ангелу Меркель за поддержку «Северного потока — 2»
Гинеколог описала портрет девушки, рискующей заболеть эндометриозом
Пресс-служба сборной России отреагировала на первую победу Карпина
Москвичам рассказали, когда в городе наступит бабье лето
Мужчина умер после нападения акулы в Австралии
Карпин остался недоволен игрой сборной России в матче против Кипра
Карпин назвал ключевых игроков матча Кипр — Россия
Эксперт рассказал, куда не надо вкладывать деньги
Все новости
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
Боже, храни «Королеву» : 75 лет Фредди Меркьюри
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях