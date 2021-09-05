Россиян предупредили о мошеннической схеме с накопленным кешбэком

Мошенники стали обманывать россиян, рассказывая будущим жертвам про якобы начисленный на банковскую карту кешбэк. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев.

По его словам, данная схема используется аферистами, так как номера телефонов и даже паспортные данные соотечественников могли попасть в открытый доступ.

«Потому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы», — уточнил Лебедев.

В связи с получением кода злоумышленники смогут авторизоваться в банке для последующего списания денег с карты собеседника.

Специалист добавил, что если у клиента банка действительно имеется кешбэк, то ему не станут звонить из кредитной организации.

«Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — посоветовал Лебедев.

Также он порекомендовал никогда не называть свои данные, персональные коды по телефону.

Ранее сообщалось, что Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников.