Россиян предупредили о мошеннической схеме с накопленным кешбэком

Мошенники стали обманывать россиян, рассказывая будущим жертвам про якобы начисленный на банковскую карту кешбэк. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев.
По его словам, данная схема используется аферистами, так как номера телефонов и даже паспортные данные соотечественников могли попасть в открытый доступ.
«Потому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы», — уточнил Лебедев.
В связи с получением кода злоумышленники смогут авторизоваться в банке для последующего списания денег с карты собеседника.
Специалист добавил, что если у клиента банка действительно имеется кешбэк, то ему не станут звонить из кредитной организации.
«Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — посоветовал Лебедев.
Также он порекомендовал никогда не называть свои данные, персональные коды по телефону.
Ранее сообщалось, что Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников.