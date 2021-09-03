Ресторатор объяснил, почему важно упростить получение лицензии на продажу алкоголя

Лицензия на продажу алкоголя — это единственный документ, выдача которого невозможна без регистрации договора долгосрочной аренды в Росреестре. И очень часто ведомство становится непреодолимым препятствием, хотя все остальные надзорные органы могут не иметь претензий к работе ресторана, поэтому получение лицензии надо упростить. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

«Надо перестать привязывать лицензию к долгосрочным договорам аренды, зачастую рестораны по объективным причинам не могут их заключить и зарегистрировать в Росреестре. Например, ресторан открылся в новом ТЦ. Договор аренды там краткосрочный, потому что сам ТЦ еще не завершил постановку на учет в Росреестре. Или арендовал ты помещение, а там кто-то дверь куда-то перенес. Это не мешает ничему, ресторан может работать, но на алкогольную лицензию это влияет. Какое отношение имеет перенос двери к алкогольной лицензии, никто не знает. Потому что все это упирается в долгосрочный договор и в кадастр», — подчеркивает Миронов.

По его мнению, если префектура или управа разрешают ресторану работать, если Роспотребнадзор, ФНС, МЧС не имеют претензий к ресторатору, то он должен иметь возможность получить алкогольную лицензию вне зависимости от того, есть ли какие-то неполадки в документах со зданием.

«С одной стороны, жесткий контроль за продажей алкоголя — это правильное направление, чтобы не было контрафакта. С другой стороны, этот долгосрочный договор — провокация: человек не может его получить, хотя у него все документы в порядке», — сетует Миронов.

Письмо с просьбой изменить условия получения лицензии на продажу спиртного было направлено премьеру Михаилу Мишустину от Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Рестораторы просят ввести единовременную пошлину в 200 тыс. руб, позволяющую получить лицензию с неполным пакетом документов. Минфину такой вариант не понравился. Там считают, что подобные послабления позволят ресторанам торговать спиртным в обход законов. А в департаменте торговли и услуг Москвы заявили, что соответствующую лицензию можно получить всего за месяц, и никаких задержек нет.