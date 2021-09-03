«Роснефть-Аэро» договорилась о развитии системы топливообеспечения в аэропорту Красноярска

В рамках VI Восточного экономического форума «Роснефть-аэро» международный аэропорт Красноярск и «Центр транспортной логистики» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития топливообеспечения. Соглашение рассчитано на 3 года.

Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству централизованной заправочной системы воздушных судов и пункта налива для топливозаправщиков в аэропорту Красноярска.

Аэропорт Красноярска получит современную высокоэффективную авиазаправочную инфраструктуру.

Система централизованной заправки самолетов позволяет осуществлять непрерывную подачу авиационного топлива через подземную сеть коммуникаций для заправки воздушных судов любых типов.