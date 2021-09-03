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В Москве в пятницу ожидается до +14°С и дождь

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В пятницу, 3 сентября ждет дождливая погода, столбики термометров не превысят отметки в +14°С, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

3 сентября в Москве будет дождь, местами сильный. Погода прогнозируется облачная с прояснениями. В Московской области воздух прогреется до +16°С. Порывы западного ветра местами будут достигать 17 м/с.

В ночь на субботу, 4 сентября, температура воздуха в городе опустится до +9°С.

Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что небольшое похолодание в начале недели на Европейской территории России (ЕТР) будет связано с уходом антициклона, а похолодание на десять градусов в четверг-пятницу — с приходом циклона и северным ветром.

Также метеорологи предупредили, что в Москве на выходных температура опустится до +5°C. Местами не исключен кратковременный дождь.

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