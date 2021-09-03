Несколько компаний заинтересованы в участии в ESG-альянсе Сбера

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин прокомментировал инициативу президента банка Германа Грефа о создании в России ESG-альянса, предложенную им ранее в ходе панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021.

«Мы обсудили это с «Газпромнефтью», еще несколько участников (форума) заявили в явном виде о своей заинтересованности. В октябре мы делаем установочную конференцию ESG-альянса», — сказал Ведяхин журналистам РИА «Новости» в кулуарах ВЭФ.

Напомним, по мнению Грефа, подобное объединение позволило бы бизнесу договариваться, учитывать интересы друг друга, обсуждать планы развития и глобально, и с правительством.

ВЭФ-2021 проводится во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года. Главная тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».