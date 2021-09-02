В ЦБ назвали альтернативный сценарий глобального финансового кризиса

Банк России включил в число альтернативных сценариев возможность наступления в 2023 году глобального финансового кризиса, «сопоставимого по масштабам с кризисом 2008–2009 годов». Об этом сообщает РБК.

В публикации утверждается, что кризис случится, если быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в США наложится на разрыв «пузырей» на рынках активов.

«Это может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимся рынком, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте», — говорится в докладе ЦБ.

Отмечается, что для России такой сценарий будет означить рецессию в экономике в 2023 году, уже третью с 2015 года.

Кроме этого в ЦБ назвали и такие альтернативные варианты глобального финансового кризиса, «усиление пандемии» и «глобальная инфляция».

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