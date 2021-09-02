Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика 05:01
Карпин оценил дебют 18-летнего Захаряна в сборной России 04:59
Савченко заявила о возвращении Зеленского из США со «зрадой» 04:54
МЧС приступило к поиску «главной радиоактивной свалки» Карского моря 04:48
Министр спорта РФ заявил, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно 04:45
Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии 04:32
Зеленский заявил, что значительная часть переговоров с Байденом была посвящена Крыму 04:17
Британия может перевести ядерные подлодки из Шотландии 04:10
На матче Россия — Хорватия фанаты оскорбляли Дзюбу 04:07
Мостовой — о сборной России: по сегодняшней игре, Дзюба бы помог 03:51

В Минтруде назвали число работающих на удаленке россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сколько человек в стране продолжают трудиться удаленно, передает РИА «Новости».

По его словам, «на сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений» удаленно и дистанционно продолжает работать 2,8-3 млн человек.

Министр также рассказал, что до начала пандемии коронавируса в РФ удаленку предпочитали 30 тысяч россиян. За время пандемии число таких граждан увеличилось до 11% от работоспособного населения, порядка 5-6 млн человек.

Ранее сервис по поиску работы Superjob выяснил, что россияне, которые трудятся удаленно, берут подработку примерно в два раза чаще сотрудников, которые ходят в офис.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Тоскливые нули: скомканный дебют Карпина в сборной России
Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче под руководством Валерия Карпина
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
Зеленский: Байден поддержал вступление Украины в НАТО
В Госдуме предложили увеличить штраф за драки
В России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных
Одноклассники рассказала об ученике, поправившем Путина
Новости и материалы
В России хотят запретить производство одноразовых товаров из пластика
Карпин оценил дебют 18-летнего Захаряна в сборной России
Савченко заявила о возвращении Зеленского из США со «зрадой»
МЧС приступило к поиску «главной радиоактивной свалки» Карского моря
Министр спорта РФ заявил, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно
Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии
Зеленский заявил, что значительная часть переговоров с Байденом была посвящена Крыму
Британия может перевести ядерные подлодки из Шотландии
На матче Россия — Хорватия фанаты оскорбляли Дзюбу
Мостовой — о сборной России: по сегодняшней игре, Дзюба бы помог
Зеленский признался, о чем забыл поговорить с Байденом
Котяков заявил, что уровень безработицы опустился на допандемийный уровень
Гилерме не считает себя вратарем номер один в сборной России
МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022
Стало известно, почему «Зенита» экстренно отозвал южноамериканцев из сборных
Зеленский назвал условия, при котором США гарантируют санкции против «Северного потока — 2»
В России собираются создать природный фонд
Дворкович назвал главное отличие команды Карпина от сборной Черчесова
Все новости
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы
«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании
Игроки цифрового рынка взялись защитить детей от вредного контента
Эксперты — о том, станет ли Альянс по защите детей в интернете инструментом самоцензуры
Конец ипотеке: как резкое снижение объема жилищных кредитов меняет рынок
ЦБ фиксирует значительное падение числа выданных ипотечных займов
«Падение Кабула в этом году считалось маловероятным»: в Лондоне признали ошибку НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что страны НАТО не ожидали быстрого падения Кабула
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях