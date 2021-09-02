В Минтруде назвали число работающих на удаленке россиян

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сколько человек в стране продолжают трудиться удаленно, передает РИА «Новости».

По его словам, «на сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений» удаленно и дистанционно продолжает работать 2,8-3 млн человек.

Министр также рассказал, что до начала пандемии коронавируса в РФ удаленку предпочитали 30 тысяч россиян. За время пандемии число таких граждан увеличилось до 11% от работоспособного населения, порядка 5-6 млн человек.

Ранее сервис по поиску работы Superjob выяснил, что россияне, которые трудятся удаленно, берут подработку примерно в два раза чаще сотрудников, которые ходят в офис.