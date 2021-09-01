Поездка с шиком: сколько стоили самые дорогие билеты этого лета

Самые дорогие авиабилеты этим летом были проданы на внутрироссийские рейсы, выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» (исследование есть у «Газеты.Ru»). Почти 330 тыс. рублей заплатил клиент за перелёт бизнес-классом по направлению Москва — Владивосток в обе стороны. На втором месте билет за 282 тыс. 122 рубля туда-обратно по направлению Москва — Петропавловск-Камчатский. Замыкает тройку дорогих билетов по итогам лета перелет из Ростова-на-Дону во Владивосток за 198 тыс. 291 рубль туда-обратно.

Наиболее дорогие билеты за рубеж обошлись почти вдвое дешевле, чем рекордно стоивший билет из Москвы до Владивостока: путешественник из Челябинска купил билет в Лиму (Перу) за 189 тыс. 30 рублей в обе стороны, причем летел он эконом-классом, сообщили аналитики. На втором месте по стоимости перелет Москва — Одесса: путешественник заплатил 150 тыс. 203 рубля за билет туда-обратно. Замыкает рейтинг билет, купленный по направлению Москва — Ереван за 143 тыс. 371 рубль.

Также в топ-10 дорогих зарубежных авиабилетов по итогам лета вошли заказы, оформленные по направлениям Москва — Салоники, Сургут — Бургас, Санкт-Петербург — Мюнхен, Москва — Тиват, Москва — Анталья, Москва — Баку и Москва — Дели.

Кроме того, самые дорогие ж/д-билеты по России тоже вели во Владивосток, причем все из топ-20 оформлены в вагоны класса «люкс». Лидером рейтинга стал билет по направлению Владивосток — Москва за 45 тыс. 409 рублей в одну строну. Клиенты, занявшие второе и третье место, заплатили немногим меньше — 43 тыс. 191 и 43 тыс. 115 рублей. Всего из 20 самых дорогих билетов четыре — это билеты из Владивостока в Москву и еще 4 — из Москвы во Владивосток.