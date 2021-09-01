Основатель Binance Чанпэн Чжао рассказал о будущем криптовалют

Нынешний уровень развития криптоиндустрии сопоставим с интернетом в 90-х годах, который, став новым способом передачи информации, полностью трансформировал современное общество. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил основатель одной из крупнейших мировых криптобирж Binance Чанпэн Чжао.

«Биткоин — это новая технология, это не просто монета, с которой люди играют на бирже, это новая форма транзакций и новая форма денег. В широком смысле его можно сравнить с интернетом, который стал новым способом передачи информации, — сказал Чжао. — И сейчас мы видим, что количество людей, использующих криптовалюты ради тех или иных целей, постоянно растет, как и количество самих цифровых активов».

Собеседник издания напомнил, что в 2011 году существовали только биткоины, лайткоины и множество других простых монет, в 2017 году появились Ethereum и ICO — принципиально новый инструмент привлечения стартового капитала для бизнеса. В 2020-м году появились DeFi-токены, в 2021-м — NFT и прочее.

«Итак, мы видим, что количество инструментов растет в геометрической прогрессии, то есть растет и вся отрасль в целом. Сегодня рыночная капитализация криптовалют составляет $2 млрд, и половина этой суммы приходится на биткоин. Но я думаю, что количество монет и других инструментов будет расти, и в целом криптоиндустрия сейчас представляет собой то же, что и интернет в 1990-х годах» — подытожил Чжао.

Полное интервью «Газеты.Ru» с CEO Binance Чанпэн Чжао читайте здесь.