CEO Binance объяснил интерес россиян к криптовалюте

Инфляция валют является одной из ключевых причин, по которым люди по всему миру со временем все активнее инвестируют в криптовалюты. В странах СНГ, в том числе и в России, эта проблема усугубляется перманентным снижением нацвалют в отношении валют развитых стран. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал основатель и гендиректор одной из крупнейших в мире криптобирж Binance Чанпен Чжао.

«Инфляция валют — определенно одна из главных причин. Откровенно говоря, даже вложения в долларовые стейблкоины (цифровые монеты, обеспеченные долларом США) не так уж и безопасны, потому что в прошлом году было напечатано около 40% долларов от их общего объема в обращении, — сказал собеседник издания. — На мой взгляд, люди, которые инвестируют в такие стейблкоины, делают это, потому что их национальные валюты менее стабильны, чем доллар США. Но после этого они сталкиваются с тем, что доллар тоже довольно быстро обесценивается».

Чанпен Чжао добавил, что при этом не стоит игнорировать тот факт, что криптовалюты — лучшая форма денег, чем существующие фиатные аналоги. Он объясняет это тем, что пользователи могут хранить криптовалюты в собственном кошельке и совершать любые транзакции по всему миру, в том числе и через государственные границы. И для этого им не нужно получать соответствующее разрешение от банка.

Полное интервью «Газеты.Ru» с CEO Binance Чанпэн Чжао читайте здесь.