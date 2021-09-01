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Получить ипотеку в Сбербанке станет возможно с 18 лет

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк пересмотрит минимальный возраст для получения ипотеки и снизит его с 21 года до 18 лет. Нововведения вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 сентября. Об этом в беседе с РБК рассказал представитель банка.

Молодым людям будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жилье. Остальные требования для заемщиков остаются прежними — минимальный первоначальный взнос составит от 10% стоимости жилья, а срок кредита до 30 лет. Необходимый стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев.

Снижение возрастного ценза в Сбербанке объяснили тем, что все больше молодых клиентов обращаются в банк за кредитами для приобретения недвижимости. Представитель банка отметил, что молодежь в России начинает работать достаточно рано.

Ранее сообщалось, что треть ипотечных заемщиков в России брали кредит для защиты накоплений от инфляции. Чуть более четверти россиян оформляли ипотеку, чтобы расширить жилую площадь.

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