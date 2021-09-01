В Минпромторге разъяснили причину роста цен на стройматериалы

Министерство промышленности и торговли России отреагировало на сообщение Счетной палаты, связанное с рисками негативного влияния высокой стоимости строительных материалов на рынок жилищного строительства. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметили в Минпромторге, строительные материалы считаются товаром, чья цена может падать и расти в связи с сезоном. Например, традиционно цена возрастает в феврале — начале марта и достигает своего пика к июлю — августу, поясняют в министерстве.

При этом в осенний период, сентябре и октябре, может последовать снижение стоимости материалов, добавили в ведомстве.

«Из общей картины в этом году выбились металлические и металлосодержащие, а также полимеросодержащие и битумосодержащие строительные материалы», — подчеркнули в Минпромторге.

Ранее Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы. В конце прошлого года в стране начали резко расти цены на металл, а позже подорожали и другие стройматериалы.