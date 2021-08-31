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Visa и Mastercard не получили письма от банков по ситуации с Wildberries

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Visa и Mastercard не получили от банков ответы на письма, в которых платежные системы просили разобраться с введением комиссии при оплате картами на платформе Wildberries, сообщает РБК.

Представитель Mastercard заявил изданию, что компания не получала «от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платежной системы». Представитель Visa, в свою очередь, сообщил, что компания пока ждет ответы от банков. При этом он подчеркнул, что платежная система все еще отмечает нарушение своих правил компанией Wildberries.

Ранее Wildberries объявила  о скидках на товары, оплата которых производится с помощью российских платежных систем. После этого представители Visa и Mastercard заявили, что обеспокоены таким решением компании, так как боятся дискриминации своих клиентов.

В результате Wildberries обвинила иностранные платежные системы в давлении на российские банки и заявила, что кредитные организации направили ответы на письма Visa и Mastercard, в которых опровергли нарушение правил онлайн-ретейлером, так как речь идет только о скидках для российских платежных систем, а не о дополнительных комиссиях для иностранных.

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