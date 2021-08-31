Укладка второй нитки «Северного потока — 2» находится на финальной стадии

Гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов заявил, что «Газпром» завершает пуско-наладочные работы на «Северном потоке — 2» на первой нитке для начала поставок и завершает укладку второй нитки газопровода. Об этом он сообщил на телефонной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации», — сказал он.

Ранее глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания ожидает в 2021 году максимальной за последние 10 лет добычи газа компанией — более 510 млрд кубометров.

По его мнению, низкие запасы в подземных хранилищах газа Европы увеличат спрос на газ во втором полугодии 2021 года и в 2022 году.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.