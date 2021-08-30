Билайн во II квартале увеличил выручку на 6,2% до 69,6 млрд

Компания «Вымпелком», работающая под брендом Билайн, представила финансовый отчет за второй квартал 2021 года. После успешного начала года основные усилия Билайн по-прежнему направлены на улучшение показателей операционной деятельности и повышение общего качества обслуживания клиентов.

Во втором квартале 2021 года Билайн продемонстрировал положительную динамику, как в показателях общей выручки год к году, так и в показателях сервисной выручки и EBITDA, а также отметил рост абонентской базы как год к году, так и квартал к кварталу.

Общая выручка показала уверенный рост на 6,2% год к году, достигнув 69,6 млрд руб. В компании объясняют прирост увеличением продаж абонентского оборудования. Сервисная выручка в мобильном сегменте прибавила 1,6% год к году, а доход от фиксированных услуг вырос на 8,6%, до 10 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 2,2% год к году. По мнению аналитиков, это обусловлено, в первую очередь, ростом показателей сервисной выручки, а также увеличением продаж абонентского оборудования, что отчасти компенсировало рост затрат на содержание и эксплуатацию сети и коммерческих расходов.

Общая база мобильных клиентов оператора увеличилась на 0,6% и составила по итогам второго квартала 55,1 млн подключений. В компании положительную динамику связывают с ускорившимся строительством сети и повышением защиты клиентов от некачественных контентных сервисов. Количество абонентов проводного интернета увеличилось на 7% год к году, до 2,9 млн. Число активных пользователей сервиса Билайн ТВ во втором квартале 2021 года выросло до 2,7 млн. в месяц (на 16% год году).

Билайн продолжил уделять особое внимание развитию корпоративного бизнеса, результатом которого стал рост выручки сегмента B2B на 15% год к году. В этом квартале Билайн продолжил расширение портфеля предложений за счет новых цифровых сервисов и решений в ответ на растущий запрос клиентов на решения системной интеграции. Для расширения своих технических возможностей в сфере облачных решений Билайн Бизнес запустил новое облачное решение в партнерстве с платформой Yandex.Cloud.

Также компания успешно увеличивает в России собственную базу абонентов 4G, которая выросла во 2 квартале 2021 года на 20,5% год к году, чему способствовал рост пользования высокоскоростным мобильным интернетом.