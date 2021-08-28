«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год через Электронную торговую платформу, сообщает Bloomberg.

Компания планировала продавать сырье с поставкой в 2022 и 2023 годах, однако со среды заявку можно будет подать только на зимний период 2022-2023 и на 2023 год.

Изменения произошли спустя час после того, как суд в Германии подтвердил, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя вывести из-под действия газовой директивы ЕС. Источники Bloomberg уточняют, что представители «Газпром экспорт» отрицают связь между этими событиями.

Цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF выросла до до 582 долларов за тысячу кубометров. На торгах цена за газ достигала рекордных 585,6 доллара.

Ранее немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету.

Компания Nord Stream 2 AG получила отказ в просьбе освободить «Северный поток — 2» от действия Газовой директивы ЕС, согласно которой компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет энергоноситель.