Россияне назвали причины для оформления ипотеки

Треть ипотечных заемщиков в России брали кредит для защиты накоплений от инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование организации Online-Ipoteka.

Чуть более четверти соотечественников оформляли ипотеку, чтобы расширить жилую площадь.

«Почти треть (30,2%) ипотечных заемщиков брала кредит, чтобы защитить от обесценивания накопления. Около 28,3% опрошенных оформили ипотечный кредит для улучшения жилищных условий (больше квадратных метров/комнат)», — заявили эксперты.

В августе компания опросила 1 200 совершеннолетних россиян, которые взяли ипотеку не позднее трех лет назад.

Как выяснилось, 19% респондентов приобрели жилье на деньги банка для того, чтобы переехать в другой район. Также 11,4% ответивших объяснили, что подали заявку на жилье для детей.

При этом каждый десятый заемщик (11,1%) оценил свою ипотеку как вложение средств для получения дополнительного дохода в результате сдачи.

Ранее сообщалось, что в 2021 году средний срок ипотеки в России вырос на два года.