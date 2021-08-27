Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море 16:00
По Токио неделю разгуливает агрессивная и неуловимая обезьянка 15:58
Черчесов: для «Легии» будет очень принципиально и почетно обыграть «Спартак» 15:56
«Не писать в сторону России!»: норвежцам запретили справлять нужду... 15:56
В Екатеринбурге умерла избитая сиделкой 95-летняя пенсионерка 15:54
Житель Кирова посадил маленького ребенка за руль Lexus на оживленной улице 15:53
Кабмин увеличил срок действия виз для родственников граждан на территории России... 15:51
Гражданских служащих Минобороны лишили каракулевых шапок вслед за военными 15:48
В Карибском море на берег выбросило эмбрион карликового кашалота 15:47
Полиция проверит смерть пенсионера после установки «красной метки»... 15:44

Ростехнадзор выявил 500 нарушений на Магнитогорском металлургическом комбинате

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Ростехнадзор обнаружил 500 нарушений промышленной безопасности на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки проводились с 10 по 23 августа 2021 года. Эксперты Ростехнадзора установили, что при использовании технологического оборудования не выполняется производственный контроль. Кроме того, представлены недостоверные сведения, касающиеся опасных производственных объектов.

Также на комбинате нет заключения экспертизы промышленной безопасности техустройств и отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «ММК» и 29 должностных лиц возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

Ранее сообщалось, что на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв.

До этого взрыв произошел на химкомбинате «Каменский» в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, один человек погиб и шестеро пострадали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Зеленка, алкоголь, больница. Напавший на Порошенко попал в реанимацию
Мужчину, облившего зеленкой Порошенко, госпитализировали с алкогольной интоксикацией
«Талибы* доброжелательно относятся к иностранцам»
Находящийся в Кабуле социолог Максим Шугалей рассказал «Газете.Ru» о ситуации в Афганистане
В Германии использовали Калининград в предвыборной агитации
В ФРГ появились старые немецкие плакаты христианских демократов с Кенигсбергом
Песков оценил обращение СМИ по поводу закона об иноагентах
Полицейский на служебном автомобиле сбил ребенка на севере Москвы
В Госдуме предложили праздновать День Сибири
Лукашенко удивился, что в Белоруссии начали выпускать коньяк
Новости и материалы
Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море
По Токио неделю разгуливает агрессивная и неуловимая обезьянка
Черчесов: для «Легии» будет очень принципиально и почетно обыграть «Спартак»
«Не писать в сторону России!»: норвежцам запретили справлять нужду на границе
В Екатеринбурге умерла избитая сиделкой 95-летняя пенсионерка
Житель Кирова посадил маленького ребенка за руль Lexus на оживленной улице
Кабмин увеличил срок действия виз для родственников граждан на территории России
Гражданских служащих Минобороны лишили каракулевых шапок вслед за военными
В Карибском море на берег выбросило эмбрион карликового кашалота
Полиция проверит смерть пенсионера после установки «красной метки» о долгах
Калининградские власти оценили плакаты с регионом в составе Германии
Шашлычник без образования осужден в ЯНАО за случайный поджог клиентов
Экс-игрок ЦСКА: дома «Локомотив» в Лиге Европы поборется за какие-то очки
Масалитин заявил, что не верит в выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
Литовские силовики натравили собаку на беженцев из Белоруссии
У Тома Круза угнали BMW с дорогостоящим багажом
Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду из клуба
Лавров рассказал о поддержке Россией договоренностей США с талибами*
Все новости
«Спутник V» открывает Пхукет. Для вакцинированных туристов отменили карантин
Привитым «Спутником V» путешественникам упростили въезд на курорты Таиланда
Уйти от минимальных зарплат. В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
Депутат Арефьев считает избыточным показатель минимального размера оплаты труда
«Мы прошли через ад»: выпускники — о поступлении в вузы летом 2021 года
Абитуриенты недовольны новой системой поступления
Все твое — наше. Как производители наказывают за неофициальные «апгрейды» техники
Xiaomi проучит пользователей за неофициальный ремонт смартфона
Одышка, усталость, депрессия: чем грозит COVID-19 спустя год
Врачи назвали симптомы COVID-19, длящиеся больше года
«Тепейоллотль уничтожит наш мир»: что писали ацтеки о землетрясениях
Найдены первые записи ацтеков о пережитых землетрясениях
Мощный взрыв прогремел на британском курорте
Пять человек погибли при ликвидации пожара на военном складе в Казахстане
Глава минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складах
Поклонская перейдет на работу в Африку
РБК: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде
«Не зависеть от России»: США отказались от двигателей РД-180
США прекратили покупку в России ракетных двигателей
«Найти террористов, сразиться с ними и убить их»
При теракте в Кабуле погибли более 100 человек, пострадавших — более 1,3 тыс.
Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных
Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле
«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»
Интервью Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон и Тэндиве Ньютон
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях