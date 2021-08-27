Ростехнадзор выявил 500 нарушений на Магнитогорском металлургическом комбинате

Ростехнадзор обнаружил 500 нарушений промышленной безопасности на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки проводились с 10 по 23 августа 2021 года. Эксперты Ростехнадзора установили, что при использовании технологического оборудования не выполняется производственный контроль. Кроме того, представлены недостоверные сведения, касающиеся опасных производственных объектов.

Также на комбинате нет заключения экспертизы промышленной безопасности техустройств и отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «ММК» и 29 должностных лиц возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

Ранее сообщалось, что на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв.

До этого взрыв произошел на химкомбинате «Каменский» в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, один человек погиб и шестеро пострадали.