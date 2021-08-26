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ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис Booking.сom на 1,3 млрд рублей. Причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке», сообщается на сайте ведомства.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — заявила ФАС.

Таким образом, гостиницы не могли устанавливать цену на свои слуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте Booking.com, пояснило ведомство. Это ограничивало конкуренцию и приводило к ущемлению прав гостиниц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Booking.сom, сервис намерен обжаловать решение ФАС.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.

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