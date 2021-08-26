ФАС оштрафовала Booking.сom на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис Booking.сom на 1,3 млрд рублей. Причиной стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке», сообщается на сайте ведомства.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — заявила ФАС.

Таким образом, гостиницы не могли устанавливать цену на свои слуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте Booking.com, пояснило ведомство. Это ограничивало конкуренцию и приводило к ущемлению прав гостиниц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Booking.сom, сервис намерен обжаловать решение ФАС.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.