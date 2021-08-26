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Исследование: почти у 70% предпринимателей упала выручка с начала года

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Около 70% российских предпринимателей заявили, что в первом полугодии у них упала выручка. Такие результаты показало исследование облачного сервиса управления торговлей «МойСклад», проведенное совместно с оператором фискальных данных OFD.ru, передает ТАСС.

Более четверти предпринимателей (28,6%) сообщили, что их выручка сократилась на 20-50%. Каждый пятый (20,5%) заявил, что падение составило более 50%, а у 15,5% выручка уменьшилась более чем на 75%. Еще 11,2% рассказали, что у них показатели просели менее чем на 20%.

Небольшая часть компаний смогли увеличить выручку: 5,7% — на 25%, 1,6% — более чем на 50%, 0,6% — более чем на 75%, говорится в исследовании. Не изменилась выручка у 11,6% предпринимателей. Вынуждены были закрыться 3,4% компаний, еще 1,3% воздержались от ответа.

Более четверти опрошенных предпринимателей (28,7%) сообщили, что им приходилось увольнять сотрудников из-за финансовых проблем. Планируют сократить штат в ближайшее время, если ситуация не изменится, 14,3%. Однако 46,3% заявили, что у них не было нужды в увольнении сотрудников. Небольшая часть предпринимателей (3,5%) сейчас расширяют свой штат.

Опрос проводился среди 1407 предпринимателей из всех регионов России в июле и августе 2021 года.

При этом ранее, по итогам пандемийного 2020 года, малый бизнес потерял 2,8 трлн руб. оборота, показало исследование Национального рейтингового агентства (НРА). Самые крупные потери зафиксированы после снятия эпидемиологических ограничений в третьем квартале.

За счет чего бизнесу удавалось выжить во время пандемии — читайте в материале «Газеты.Ru».

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