Банк Хоум Кредит увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с прошлым годом

Чистая прибыль Банка Хоум Кредит в соответствии с МСФО по итогам первого полугодия 2021 года составила 7,4 млрд рублей. Она увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения банка.

Рентабельность активов Банка Хоум Кредит составила 5,0% против 2,2% за предыдущий год. В первой половине 2021 года рентабельность собственного капитала выросла до 17,2% (8,8% - в первой половине 2020 года).

Рост прибыли является прямым следствием увеличения объемов бизнеса при неизменно высоком качестве активов. На конец июня чистый кредитный портфель банка составил 229,1 млрд рублей (рост с начала года - на 7,1%). В первом квартале 2021 года портфель банка увеличился на 2%, а во втором квартале темп роста усилился уже до 4,9%.

Также за первое полугодие увеличился объем выданных кредитов наличными. Он вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличилось и количество выданных кредитных карт (без учёта карты рассрочки «Свобода»), этот показатель вырос в 4.5 раза.

Кроме того, на рост бизнеса положительно повлияли новые модели оценки рисков: это позволило проанализировать потребности клиентов и предложить им наиболее подходящие продукты. Благодаря использованию BigData и собственным моделям цифровых данных банк сумел увеличить объем новых выдач и в то же время радикально сократить случаи мошенничества. За последний год уровень просроченной задолженности снизился на 0,9 п.п. до 3,4% (на 30 июня 2021 года).

«Новые стратегические инициативы уже начали приносить заметные результаты. Четкий фокус на потребностях клиентов и agile-подход к ключевым продуктам позволил банку стать одним из передовых игроков на рынке. Нам удалось сократить время, необходимое для внедрения новых разработок, на существенную величину - 58%. Инвестиции в искусственный интеллект в риск-менеджменте позволили динамично наращивать кредитный портфель при снижающемся уровне риска. Кроме того, мы активно развиваем ESG-составляющую бизнеса. Например, летом мы запустили три кампании в поддержку вакцинации против COVID - 19, на которые откликнулись 12 000 человек. 26% вакцинировались непосредственно в ходе кампаний. Такой подход повышает нашу конкурентоспособность и закладывает основу для дальнейшего роста», — прокомментировал председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский.