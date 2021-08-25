Эксперты рассказали, какие электронные книги россияне покупали летом

Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование книжного сервиса «ЛитРес». Самой популярной книгой стал триллер «Глазами жертвы» израильского писателя Майка Омера.

Топ-5 популярных книг:

1. «Глазами жертвы» — Майк Омер (Израиль).

2. «Предел» — Сергей Лукьяненко (Россия).

3. «Тот, кто ловит мотыльков» — Елена Михалкова (Россия).

4. «Самый богатый человек в Вавилоне» — Джордж Самюэль Клейсон (США).

5. «Пять языков любви» — Гэри Чепмен (США).

«Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее опрос медиахолдинга Rambler&Co показал, что более половины россиян (52%) предпочитают легально приобретать книги. Речь идет о покупке в магазинах или на сайтах, книгообмене. Однако 43% опрошенных перед покупкой проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия. Свыше половины при этом заявили, что читают бумажные книги (55%). Электронные версии предпочитают 26% читателей, аудиокниги — 7%. 11% выбирают все доступные форматы, но делают это в зависимости от конкретного произведения.

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