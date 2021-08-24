Названы вакансии для молодых специалистов с высокими зарплатами

Названы профессии с высоким заработком для молодых людей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работы.ру».

От 160 тыс. руб. предлагают программисту С++ в московской компьютерной компании. Работодатель рассматривает соискателей со знанием принципов объектно-ориентированного программирования, технологии COM, языков С/С++, SQL и библиотек доступа к данным, а также с опытом работы с реляционными СУБД.

До 150 тыс. руб. может получать инженер-конструктор в Петербурге, который будет создавать рабочие чертежи для производства и проводить расчет стоимости заказа.

В Новосибирске от 100 тыс. руб. готовы платить сервис-менеджеру по холодильному оборудованию. Вакансия предполагает ежедневные выплаты и выбор графика работы.

В Краснодаре ищут слесаря-сантехника с зарплатой до 100 тыс. руб., в Казани такую же сумму может заработать официант, а в Екатеринбурге — комплектовщик на сладе автомобильных запчастей.

Также до 100 тыс. руб. может получать мебельщик в Ростове-на-Дону, а 80 тыс. руб. предлагают пекарю в Сочи.

Ранее стала известна самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке.