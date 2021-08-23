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Сервис Superjob выяснил, кто в России хочет выйти на пенсию позже всех

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Позднее всех уйти на пенсию среди женщин хотели бы программисты, а среди мужчин – менеджеры по подбору персонала (в среднем в 54 и 57 лет соответственно). Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.ru.

Раньше всех среди женщин хотят уйти на пенсию маркетологи, дизайнеры и юристы — в среднем в 52 года. Среди мужчин — PR-менеджеры, дизайнеры и бухгалтеры, в среднем в 54 года.

Чаще всего российские женщины хотят выйти на пенсию, когда им будет от 51 года до 55 лет — такой возраст назвали 39% опрошенных. Аналитики Superjob, основываясь на комментариях респондентов, объясняют это тем, что многие женщины именно в этот период рассчитывают стать бабушками и помогать своим детям.

У мужчин средний возраст, в котором они хотели бы выйти на пенсию, — 55 лет. Чаще всего (в 28% случаев) опрошенные мечтают перестать работать в 56—60 лет. Респонденты отмечали, что «на тяжелой физической работе вряд ли здоровья хватит надолго» и «хочется успеть пожить для себя».

Ранее на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам России в 2021 году по 10 тыс. руб. Это касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих.

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