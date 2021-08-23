«Аэрофлот» временно приостановил полеты в Бангкок

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты в столицу Таиланда, Бангкок, до конца октября текущего года. Об этом ТАСС рассказал представитель перевозчика.

«До конца летнего расписания [полеты приостановлены]», — заявил представитель авиакомпании. Иные подробности не приводятся.

Ранее российские авиаперевозчики «Аэрофлот» и AirBridgeCargo приняли решение не летать над Афганистаном. В «Аэрофлоте» уточнили, что решение о прекращении полетов над территорией Афганистана касается рейсов в Дели и Бангкок.

Позднее сообщалось, что «Аэрофлот» прекратит рейсы и в Бангкок. По данным источников, перевозчик начал рассылать уведомления о снятии рейсов пассажирам, ранее оформившим билеты на ближайшие два с половиной месяца.

Что касается билетов на рейсы в Дели, их покупка на ближайшие и сентябрьские даты на сайте «Аэрофлота» пока возможна.