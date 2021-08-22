«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму

Убытки НАК «Нафтогаз Украины» после потери активов в Крыму выросли до более 9 млрд. долларов. Об этом в ходе брифинга рассказал глава компании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости».
В июне 2020 года «Нафтогаз» подал в суд оценку убытков в 5,2 млрд. долларов, а в начале 2021 года объявил о намерении обновить оценку.
«Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от России как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму», — отметил Витренко.
По словам главы компании, судебный процесс в настоящий момент продолжается. Обсуждается дальнейшая оценка ущерба, нанесенного утратой активов в Крыму.
Как добавил Витренко, произошли задержки про срокам рассмотрения исков из-за пандемии COVID-19.
«Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России», — уточнил руководитель «Нафтогаза».
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду