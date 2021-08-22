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«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Убытки НАК «Нафтогаз Украины» после потери активов в Крыму выросли до более 9 млрд. долларов. Об этом в ходе брифинга рассказал глава компании Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости».

В июне 2020 года «Нафтогаз» подал в суд оценку убытков в 5,2 млрд. долларов, а в начале 2021 года объявил о намерении обновить оценку.

«Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от России как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму», — отметил Витренко.

По словам главы компании, судебный процесс в настоящий момент продолжается. Обсуждается дальнейшая оценка ущерба, нанесенного утратой активов в Крыму.

Как добавил Витренко, произошли задержки про срокам рассмотрения исков из-за пандемии COVID-19.

«Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России», — уточнил руководитель «Нафтогаза».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду

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