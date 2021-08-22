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Глава «Нафтогаза» объяснил ситуацию с транзитом газа из России

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РИА «Новости»

Украина рассматривает сохранение транзита газа из России в качестве «предохранителя от полномасштабной войны», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE достигли договоренности о совместном развитии водородных проектов, сообщается на сайте компании.

Главы компаний подписали меморандум, совместная работа начнется уже в следующем месяце.

Также обе компании договорились проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости «зеленого» водорода и его производных.

«У Украины есть большой потенциал для развития водородной экономики в сотрудничестве с Германией. И «Нафтогаз» как национальная компания готов стать опорой для этого развития», — добавил Витренко.

Ранее был назван срок завершения укладки последнего участка «Северного потока — 2». Предполагается, что укладка будет осуществляться на участке протяженностью около 13-14 километров.

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