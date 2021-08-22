Путин предложил выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тыс. рублей, передает ТАСС. Об этом он сказал на на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще 10 тысяч рублей», — заявил Путин.

Предложение касается всех пенсионеров — и работающих, и неработающих.

Также он предложил осуществить единовременную выплату всем военнослужащим — в среднем по 15 тыс. рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране.