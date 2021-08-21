Мошенники начали использовать схему с «бесплатной пиццей» для обмана россиян

Злоумышленники запустили фейковую акцию с раздачей бесплатной пиццы якобы от нескольких крупных банков, сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергея Трухачева, схема появилась в средине июля. Сейчас число доменных имен с такой «акцией» составляет около десяти.

Желающим получить бесплатную пиццу предлагают ввести инициалы, номер банковской карты и номер телефона, а затем дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения, объясняют авторы Telegram-канала In4security.

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач уверен, что подобные мошеннические схемы начинаются с хайпа.

«За три-пять часов можно запустить сайт, через 30 минут начать массовую спам-рассылку, и еще через два часа на него уже будет идти платная реклама в соцсетях и поисковых системах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники усовершенствовали схему обмана россиян.