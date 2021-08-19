Импортерам шампанского разрешат не менять заявления на маркировку вин

Российские власти после изменения регулирования оборота шампанского в стране разрешили импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях. Это касается заявлений, подаваемых на получение марок для продажи алкоголя в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление.

«Установить, что в случаях, если наименование вида винодельческой продукции, указанное в заявлениях о выдаче федеральных специальных марок или акцизных марок, поданных до дня вступления в силу настоящего постановления, изменилось в связи с вступлением в силу федерального закона от 2 июля 2021 года №345-ФЗ ... , производители и импортеры винодельческой продукции вправе наносить на такую продукцию федеральные специальные марки и акцизные марки, полученные по указанным заявлениям, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции, действующей на день подачи заявления)», — указано в документе

Такое решение связано с изменением регулирования оборота шампанского в России. В результате оборот продукции, промаркированной специальными и акцизными марками, возможен до истечения срока годности такого алкоголя. Постановление властей вступает в силу со дня его публикации.

С 1 января 2021 года произошла унификация марок, и использование акцизных прекращается.

Ранее сообщалось, что ЕС считает новый российский закон о вине скрытым эмбарго.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний