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Льготную ипотеку продлили в России до конца 2023 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьера.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года», — уточнил Мишустин во время заседания правительства.

Он обратил внимание, что право на льготную ипотеку под 6% будет у родителей не только двух и более детей, но и при рождении первого ребенка. Воспользоваться кредитом можно для покупки квартиры, а также для строительства частного дома.

Для россиян с детьми, родившимися с 2018 года, доступна программа «Семейная ипотека». Она предусматривает кредиты на жилье по льготной ставке до 6%. До этого в программе могли принять участие только семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займов для Москвы, Московской области, Санкт--Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей. Для других регионов она составляет 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что до конца лета ипотеку планируют оформить более четверти россиян. Вообще не готовы брать кредит на жилье 15% респондентов. Еще 18% изучают условия его получения.

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