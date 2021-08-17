Байден выделил полмиллиарда долларов для помощи беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, эти средства будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

Ранее Байден заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы и деньги в Афганистан.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство талибов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о пяти погибших в результате давки на взлетно-посадочной полосе. Также несколько человек погибли после стрельбы.