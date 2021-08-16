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Секретный фонд мормонов заработал миллионы на биржевых спекуляциях

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Mike Blake/Reuters

Церковь Мормонов вышла из позиций GameStop и сократила свои активы Tesla в прошлом квартале, сообщает издание The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Инвестиционный фонд, принадлежащий Церкви Иисуса Христа Святых последних дней участвует в высокорисковых торговых операциях, включая участие в шорт-сквизе компании GameStop.

По информации журнала, Церкви принадлежит инвестиционный фонд Ensign Peak Advisors, купивший 46 000 акций GameStop в 2020 году, и заработавший около $10 млн после продажи своей доли в компании. Также сообщается, что фонд продал 13% своих акций Tesla, сохранив $382 в активах технологической компании.

При этом в течение года Ensign купил более 500 тыс. акций Tesla, что дает основание полагать, что компания активно участвует в спекулятивных продажах.

Ранее сообщалось о том, как мемы с форума Reddit влияют на стоимость акций Tesla.

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