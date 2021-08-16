Услуги суррогатного материнства могут начать оказывать в госклиниках

В Госдуме предложили перенести медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в организации, которые входят в государственную или муниципальную системы здравоохранения. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пишут «Известия».

Издание сообщает, что соответствующий законопроект уже направили в правительство. В кабмине подтвердили, что документ в настоящее время находится в проработке.

Согласно проекту закона, доступ к ВРТ будет предоставляться состоящим в браке парам и одиноким женщинам. Однако для этого необходимо иметь российское гражданство.

В пояснительной записке говорится, что в России сохраняются правовые риски, которые связаны с суррогатным материнством. В частности, речь идет про обычный гражданско-правовой договор, по которому оказываются услуги.