В Росстате рассказали о росте ВВП России

ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 110,3%, относительно соответствующего периода 2019 года – 101,7%», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство зафиксировало замедление восстановительного роста ВВП России.

Решетников добавил, что многие отрасли, в том числе добыча нефти по ОПЕК+, авиаперелеты и сфера услуг, пока не восстановились. По его мнению, это может привести к «определенному охлаждению» российской экономики к концу года.

Также сообщалось, что годовая инфляция в России за прошлую неделю снизилась до 6,45% с 6,49%, которые фиксировались неделей ранее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в стране будет долгосрочным явлением. По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными в момент, когда условия экономики считались стабильнее.